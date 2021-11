Vídeo: "Jeffinho" é executado com nove tiros na Zona Sul de Manaus

Jefferson foi alvejado com nove tiros na parada de ônibus em frente à UEA | Foto: Divulgação

Manaus - Mais uma execução, provavelmente, ligada ao tráfico de drogas aconteceu em Manaus. Desta vez, a vítima foi o detento do regime semiaberto Jefferson Carlos dos Santos, de 29 anos.

Na tarde desta quarta-feira (03), o homem estava na avenida Carvalho Leal, no bairro da Cachoeirinha, Zona Sul da capital, para realizar a manutenção de sua tornozeleira eletrônica, em um prédio da Secretaria Estado de Administração Penitenciária (SEAP), localizada na região.

Ao término da manutenção, Jefferson foi alvejado com nove tiros na parada de ônibus em frente à Universidade do Estado do Amazonas (UEA).

De acordo com testemunhas, dois homens chegaram na área em uma moto modelo Titan, de cor azul e sem placa. Um deles saltou da moto, atravessou a faixa de pedestres e gritou pelo nome da vítima, conhecida como "Jeffinho".

Ao virar para trás, a vítima foi atingida por vários disparos. Imagens de uma câmera de segurança registraram a execução, mostrando o pânico dos populares correndo para longe dos tiros, enquanto o executor corre para o outro lado da pista, sobe na garupa da moto e foge com o comparsa, sem ser identificados.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi acionado, mas apenas para constatar a morte de "Jeffinho". A vítima respondia pelo crime de homicídio qualificado. Policiais da 1ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados e isolaram o local do crime até a chegada dos agentes do Departamento de Polícia Técnico Científica (DPTC).

O homicídio gerou aglomeração ao redor do corpo. Além de populares, motoristas do transporte coletivo e veículos diminuíam a velocidade dos carros para observar a cena chocante.

" Eu deixei minha mãe e parei em um lanche próximo do local, quando ouvimos os disparos, mas não deu para ver muita coisa de onde eu estava. Depois, todo mundo saiu correndo e o pessoal falando que mataram um cara que tinha ido num albergue ali na Seap " administrador Diego Souza, destacou

Após a avaliação da perícia, o corpo foi removido por agentes do Instituto Médico Legal (IML). O caso vai ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Acompanhe o vídeo da câmera de segurança:

