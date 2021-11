Suspeito de matar ajudante de pedreiro é preso em Manaus

O suspeito foi levado para a especializada | Foto: Divulgação

Manaus - Após investigações dos policiais civis da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), o principal suspeito da morte do ajudante de pedreiro Renildo Pereira da Silva, que tinha 26 anos, foi preso. O nome do suspeito ainda não foi divulgado pela polícia.

De acordo com a equipe da especializada, o homem foi preso em um salão de beleza situado na segunda etapa do conjunto Viver Melhor, na Zona Norte de Manaus. O crime aconteceu no dia 10 de abril deste ano na rua Gergelim, do bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste.

Na ocasião, testemunhas relataram que Renildo estava em via pública quando foi surpreendido por uma dupla em motocicleta. O homem foi assassinado com seis tiros. O suspeito foi encaminhado à DEHS e deve prestar depoimento ao delegado da unidade policial.

Maiores detalhes da ação policial devem ser divulgados em coletiva de imprensa que deve ocorrer na quinta-feira (4).

Veja a chegada do preso na delegacia:

Outro caso

Um dos mais perigosos pistoleiros do Comando Vermelho no Amazonas , suspeito de cometer pelo menos oito homicídios no estado, foi preso na terça-feira (2) pela Polícia Civil. Deyves de Jesus Ramos, de 19 anos, foi capturado em Itacoatiara, a 270 quilômetros de Manaus.

Segundo as investigações, o jovem costumava filmar as execuções que ele próprio cometia. No mês passado, uma das vítimas do pistoleiro, Andreza Santos da Silva, 20, conhecida como 'Pérola Eduarda Nora', teve a execução gravada por Devys. A jovem foi morta com múltiplas fraturas no pescoço e na face em decorrência de vários disparos de arma de fogo. O caso ocorreu no bairro Novo Aleixo, Zona Norte de Manaus.

