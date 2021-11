Homem é executado com 13 tiros por dupla em moto no Japiim

O corpo foi removido pelo IML | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Após ser surpreendido por criminosos em via pública, um homem identificado como Androx Celso Gomes foi assassinado com vários tiros na noite de quarta-feira (3), na rua Polivalente, do bairro Japiim, na Zona Sul de Manaus.

Conforme testemunhas, Androx estava em via pública quando dois criminosos em uma moto chegaram na localidade e efetuaram vários tiros contra a vítima.

O homem ficou agonizando no local. A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas ele não resistiu aos ferimentos.

Os suspeitos fugiram logo em seguida ao crime e ainda não foram identificados. O local foi isolado por policiais da 3ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) para atuação das demais equipes competentes.

A perícia identificou que Androx foi morto com 13 tiros. O corpo dele foi removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML) e deve passar por exame necroscópico antes de ser liberado aos familiares.

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

