Com recado do CV, homem é morto e jogado nu em rodovia no Amazonas

| Foto: Divulgação

IRANDUBA (AM) - Mais um crime violento marca o município de Iranduba (a 26 quilômetros de Manaus). Com pelo menos quatro tiros, Francisco Adriano, de 27 anos, foi morto e jogado nu com um bilhete assinado por criminosos da facção criminosa Comando Vermelho, na rodovia Carlos Braga, na manhã desta quinta-feira (4).

Com marcas de tortura e traços de execução, Francisco estava despido, com as mãos e pés amarrados, e com um buraco de tiro no queixo. No bilhete, a justificativa pelo crime teria sido que ele era informante da nova facção criminosa Revolucionários do Amazonas (RDA).

"Morri porque sou informante da RDA. Vocês vão ser os próximos". O bilhete está assinado por "CL" e "Bruno Ladrão".

A prima da vítima registrou boletim de ocorrência (BO) no 31° Distrito Integrado de Polícia (DIP) e informou que ele era usuário de drogas e morava na mesma via em que o corpo foi jogado. Os criminosos invadiram a casa onde ele morava, por volta das 2h da manhã, e sequestraram Francisco. Nas primeiras horas da manhã, o corpo foi encontrado por moradores da localidade.

| Foto: Divulgação

O Instituto Médico Legal removeu o corpo da vítima. A Polícia Civil vai investigar o assassinato que, possivelmente, é mais uma morte ligada a briga entre facções rivais, que disputam o domínio do tráfico de drogas no Amazonas.

Nos últimos meses, o índice de homicídios com características de execução cresceu de forma assustadora no município de Iranduba. Os criminosos tentam demonstrar força e causar pânico na população com toque de recolher e gravando vídeos mostrando armas e ameaçando rivais.

