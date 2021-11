Durante operação policial, PC prende um dos líderes do tráfico

A prisão ocorreu no beco do Igarapé, segunda etapa do bairro Compensa | Foto: Divulgação PC/AM

Caapiranga (AM) - A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da 32ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Caapiranga (a 134 quilômetros de Manaus), em ação conjunta com a Delegacia Especializada em Capturas e Polinter (DECP), cumpriu na manhã da quarta-feira (03/11), por volta das 6h, três mandados de prisão preventiva e um de busca e apreensão, em nome de Gabriel Nascimento Gomes, 23, apontado como um dos líderes do tráfico de drogas naquele município.

De acordo com o delegado Mateus Moreira, titular da 32ª DIP, a prisão, que é resultado da segunda fase da operação Madrinha, aconteceu no beco do Igarapé, segunda etapa do bairro Compensa, zona oeste de Manaus.

A autoridade policial relatou que Gabriel é também um dos mandantes do ataque criminoso praticado contra a unidade policial de Caapiranga, que ocorreu no dia 7 de junho deste ano, ocasião em que três viaturas e um veículo particular, pertencente a um policial civil, foram incendiados.

" Ao longo das investigações, constatamos que Gabriel é companheiro de Franciete Batista da Silva, que foi presa na semana passada, no município de Manacapuru, também apontada como mandante dos ataques à delegacia de Caapiranga. " Mateus Moreira, delegado

Ainda conforme o titular da 32ª DIP, o indivíduo estava foragido há cerca de cinco meses, e foi encontrado na manhã de ontem (03/11), na casa de familiares, na segunda etapa do bairro Compensa, zona oeste.

" No momento da prisão, encontramos nas roupas de Gabriel porções de maconha do tipo skunk. Por esse motivo, ele também foi autuado em flagrante por tráfico de drogas, e encaminhado ao 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP). " Mateus Moreira, delegado

A autoridade policial relembra que, no dia 26 de outubro, durante a primeira fase da operação contra o tráfico de drogas no município, outros três mandados de prisão foram cumpridos contra Franciete Batista da Silva, 28, além de realizada a prisão em flagrante de Kazelio Soares Furtado, conhecido como “Neguinho”, 34, e a apreensão de 300 gramas de pedra de oxi.

Procedimentos

Gabriel responderá pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, associação criminosa e incêndio qualificado.

O jovem será encaminhado à Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde permanecerá à disposição da Justiça.

