Homem é assassinado com 14 tiros na Zona Oeste de Manaus

MANAUS (AM) - A violência na capital amazonense fez mais uma vítima na tarde desta quinta-feira (04). Thiago Rodrigues do Nascimento, 29 anos, foi assassinado com 14 tiros, no beco Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na rua Central, bairro São Raimundo, Zona Oeste de Manaus.



De acordo com informações de policiais da 5ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), um dos ocupantes de um carro cinza, de placa não identificada, desceu do automóvel armado, entrou no beco e efetuou os disparos contra a vítima.

Em entrevista concedida ao EM TEMPO , o subtenente Geber - responsável pela equipe policial da 5ª Cicom - explicou como foram contatados.



" Fomos acionados pela linha direta e estamos patrulhando o local para identificar os criminosos. Os tiros acertaram a cabeça e o tórax da vítima " subtenente Geber, 5ª Cicom

Além de cercar o local do homicídio, os policiais aguardaram a chegada de agentes da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros | Foto: Carlos Araújo





Além de cercar o local do homicídio, os policiais aguardaram a chegada de agentes da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). A polícia não sabe a motivação do crime.



Mobilização

No beco, vizinhos da vítima se sensibilizaram com o crime. Uma moradora, que preferiu não se identificar, lamentou a perda.

"Independente do tipo de vida dele, era uma pessoa boa. Estamos muito tristes com isso", lastimou.

Thiago Rodrigues usava tornozeleira eletrônica, em cumprimento do regime semiaberto ao sistema prisional. A equipe do Instituto Médico Legal (IML) realizou a remoção do corpo. O caso deve ser investigado pela DEHS.





