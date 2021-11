Detentos são mortos dentro da delegacia do interior do Amazonas

Nova Olinda do Norte (AM) - Os detentos Adriano Marques Rodrigues dos Reis, 25, o "Bredeco" e Ezequiel da Costa Diogo, de 24 anos, o "Carenagem", foram encontrados mortos na manhã desta quinta-feira (4), por volta das 6h, dentro de uma das celas da 47ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Nova Olinda do Norte (município distante 135 quilômetros de Manaus).

Conforme a Polícia Civil, os corpos dos homens estavam com uma corda enrolada nos pescoços. A dupla havia sido presa na quarta-feira (3), acusada do homicídio de Marival Mota de Matos, o "bigodinho", que tinha 25 anos. A vítima pilotava uma moto, quando foi perseguida e morta.

O crime ocorreu no dia 30 de outubro deste ano e a vítima foi morta a terçadadas, além de ter a cabeça decepada.

O delegado Claudenor Gonçalves, titular da unidade policial, destacou que os servidores perceberam as mortes no momento em que foram servir o café da manhã aos detentos.

A motivação do crime ainda não foi identificada e também não há informação se a dupla confessou o crime. As investigações para apurar as circunstâncias do fato estão em andamento e maiores informações não foram repassadas para não atrapalhar as diligências.

