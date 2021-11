Jovem é sequestrado na Compensa e executado no Tarumã

Local do encontro do corpo foi isolado por policiais militares da 20ª Cicom | Foto: Suyanne Lima

Manaus - Após ser sequestrado por criminosos, um jovem identificado como Mateus Henrique Couto Gonçalves, de 22 anos, foi assassinado e teve o corpo encontrado em um terreno baldio nas proximidades da estrada do Cetur, no bairro Tarumã, na Zona Oeste de Manaus.

Conforme o irmão da vítima, um jovem que preferiu não se identificar, Mateus estava na casa de colegas quando foi levado por criminosos por volta de 1h30.

"Depois que soubemos do sequestro, minha mãe recebeu mensagens com pontos referenciais do corpo. Decidimos procurar por conta própria e pedimos ajuda de moradores da área. Depois de algum tempo encontramos o corpo. Acredito que ele tenha sido asfixiado até a morte", relatou.

Segundo o irmão, Mateus não estava sendo ameaçado por ninguém, mas já tinha uma passagem criminal. O local do encontro do corpo foi isolado por policiais militares da 20ª Companhia Interativa Comunitária.

Apenas a perícia das equipes do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) poderá definir a causa da morte.

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros.

