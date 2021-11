"Soldados" fogem e traficante é preso durante troca de tiros em Manaus

Os presos foram levados para o 14ºDIP | Foto: Suyanne Lima

Manaus (AM) - Um homem, identificado apenas como "Robson", foi preso na noite de quinta-feira (4), por volta das 20h, após trocar tiros com policiais militares da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom). O fato ocorreu na rua Jambu, no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste.

Conforme o capitão Soeiro, o suspeito estava acompanhado de mais quatro criminosos e, assim que perceberam a presença da viatura, passaram a atirar contra os policiais.

"A informação que recebemos é de que Robson comanda o tráfico de drogas naquela localidade. Durante a troca de tiros, os 'soldados' dele conseguiram fugir, mas conseguimos detê-lo com um revólver calibre 38 e quatro munições deflagradas", explicou o capitão.

Para tentar se livrar da cadeia, "Robson" ainda teria oferecido R$ 10 mil para que os policiais o soltassem. "Jamais iremos admitir um desvio de conduta aceitando dinheiro de criminoso", declarou Soeiro. O suspeito foi encaminhado ao 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.

Outro caso

Ainda na noite de quinta-feira (4), um homem, que não teve o nome revelado, foi espancado pela população na comunidade Santa Inês, do bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste.

De acordo com a polícia, ele estava em um carro com restrição de roubo e, possivelmente, cometendo crimes na área.

O suspeito também foi apresentado no 14° DIP, onde foram adotados os procedimentos cabíveis.

