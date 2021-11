Policiamento fluvial é reforçado com novas embarcações no Amazonas

As lanchas foram entregues nesta sexta-feira (5) | Foto: Suyanne Lima

Manaus (AM) - O governador Wilson Lima entrega, nesta sexta-feira (5), quatro novas embarcações que serão empregadas no deslocamento de tropas para operações policiais no interior do estado. Com investimentos da ordem de R$ 2 milhões, as embarcações foram adquiridas por meio de emenda parlamentar da bancada do Amazonas no Congresso Nacional e vão reforçar o patrulhamento fluvial.

Com as novas lanchas, entregues em solenidade no pier do Tropical Hotel, na zona oeste de Manaus, as forças de segurança do Amazonas passam a contar com cinco embarcações deste porte para auxiliar no policiamento fluvial.

Em março deste ano a Polícia Militar do Amazonas (PMAM) também recebeu uma embarcação para este tipo de patrulhamento. O investimento faz parte do programa “Amazonas mais Seguro”, criado pelo governador Wilson Lima para impulsionar melhorias no setor e que é coordenado pela Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM). O programa segue diretrizes do Plano Estadual de Segurança Pública.

Com as novas embarcações, as polícias do Amazonas terão maior agilidade e economia no deslocamento aos municípios, seja para pronto emprego ou no caso de operações planejadas para cumprimento de mandados de prisão ou reforço policial. Antes, quando havia necessidade, as polícias contavam com parcerias ou precisavam contratar barcos particulares para levar suas tropas para os municípios.

| Foto: Suyanne Lima

Os recursos, fruto de emenda de deputados federais e senadores, foram repassados por meio de convênio com a Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp).

Cada um dos barcos possui capacidade para 22 policiais, além do piloto. Segundo o planejamento da SSP-AM, duas embarcações serão transferidas para usufruto da Polícia Militar, uma para a Polícia Civil e outra ficará à disposição da própria Secretaria de Segurança, sendo utilizada para a substituição de efetivos na Base Arpão, em Coari, ou em operações em municípios do interior, sobretudo na região de fronteiras.

Proteção nos rios

A aquisição de embarcações para o transporte de tropa das polícias é outra iniciativa pioneira do governo Wilson Lima, focada em aproveitar o potencial hidrográfico de transporte do estado, que possui a maior bacia hidrográfica do país. Foi nesse sentido que o Governo do Estado implantou, também, a utilização de lanchas blindadas para fiscalizações contra o narcotráfico e a Base Fluvial Arpão, que fica no rio Solimões, no município de Coari (a 363 quilômetros de Manaus).

Com a Base Arpão, que está em operação desde agosto de 2020, o Governo Amazonas aumentou a presença e atuação das polícias em uma área conhecida como “Rota do Solimões”, frequentemente utilizada por organizações criminosas para o transporte de entorpecentes trazidos de países fronteiriços. O combate aos ataques de ‘piratas dos rios’ e a apreensão de drogas, que ultrapassou a cifra de quatro toneladas, são alguns dos resultados já alcançados com o investimento.

Outras duas bases fluviais deverão ser implantadas pelo Estado, intensificando operações fluviais contra narcotraficantes e impedindo a passagem de entorpecentes e a prática de outros crimes.

