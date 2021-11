Venezuelano é executado a tiros no bairro Colônia Oliveira Machado

Manaus (AM) - Após ser surpreendido por criminosos, um barbeiro de nacionalidade venezuelana identificado apenas como Luis Enrique May Lima, foi executado com cinco tiros na tarde desta sexta-feira (5), na rua 13 de Maio, bairro Colônia Oliveira Machado, Zona Sul de Manaus, nas proximidades na Feira da Panair.

Conforme testemunhas, Luis também era conhecido como "Beirute", trabalhava como barbeiro e acabou sendo surpreendido por ocupantes de um carro de cor branca, ainda não identificado. Dois homens desceram do veículo e efetuaram tiros.

Logo em seguida, os criminosos fugiram sem serem identificados. A vítima ainda agonizou em via pública e acabou não resistindo aos ferimentos.

A equipe do Departamento de Polícia Técnico-Científica deve identificar após perícia, a quantidade de tiros que atingiu o venezuelano.

Comerciantes do local desconfiam que o crime pode se tratar de acerto de contas. O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros.

