Corpo de homem é encontrado enrolado em saco de fibra em Manaus

O corpo foi removido pelo IML | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Enrolado em um saco de fibra, o corpo de um homem, identificado apenas como “Lourinho”, foi encontrado, na manhã deste sábado (6), em uma área de mata, próximo à avenida Hibisco, bairro Distrito Industrial 2, Zona Leste de Manaus.

Segundo a Polícia Militar, o cadáver foi avistado por operários que trabalham em fábricas da localidade, e sentiram um forte odor vindo da área de mata. As autoridades tratam o caso como homicídio, mas a autoria e as motivações do crime ainda são desconhecidas.

“Nós fomos acionados por volta das 6h e, quando chegamos ao local, constatamos que o mau cheiro vinha de uma sacola de fibra, onde havia, de fato, um corpo. Ainda é cedo para conclusões, mas provavelmente se trata de uma morte violenta”, afirmou o sargento Lopes, da 4ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

O corpo estava enrolado em um saco de fibra | Foto: Ayrton Senna Gazel

De acordo com informações preliminares de agentes do Departamento de Polícia Técnica-Cientifico (DPTC), é possível que a vítima tenha passado por uma sessão de tortura e tenha sido sufocada até a morte. As informações, no entanto, só poderão ser confirmadas após o exame de necropsia.

O corpo estava em estado avançado de decomposição, e foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML). A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investiga o caso.

Veja a live feita no local do homicídio

🚨 Corpo é encontrado dentro de sacola na Zona Leste | Autor: Portal Em Tempo

Leia mais:

Venezuelano é executado a tiros no bairro Colônia Oliveira Machado

"Soldados" fogem e traficante é preso durante troca de tiros em Manaus