Corpo de homem é encontrado decapitado dentro de cova em Iranduba

Manaus (AM) - O corpo de um homem decapitado foi encontrado dentro de uma cova rasa, no ramal da castanheira, no bairro Graça Lopes, na sede do município de Iranduba, na tarde deste sábado (6).

Conforme informações, moradores da área encontraram o corpo devido ao forte odor. A vítima teria sido sequestrada e estava desaparecida desde então. No local, além da cova onde o homem estava, havia outra aberta ao lado.

O corpo estava em uma área de mata de difícil acesso. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para fazer a remoção. A autoria e motivação serão investigadas pelo 31º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Conforme informações da família à polícia, o homem tinha envolvimento com o tráfico de drogas e teria sido sequestrado pelo próprio comparsa. O motivo teria sido algo relacionado ao tráfico de drogas.

Índice alto de homicídio

O município de Iranduba vem registrado um grande número de homicídios nos últimos meses. Grande parte relacionado à guerra entre integrantes de facções rivais, que brigam pelo domínio do tráfico de drogas no Amazonas.

Na madrugada deste sábado (6), o taxista Gleidson Taveira de Franco, 25, foi assassinado também na região central de Iranduba.

De acordo com relatos de testemunhas à polícia, três homens teriam chegado em um carro, se aproximaram e efetuaram os disparos contra Gleidson. Os familiares da vítima relataram que ele não tinha nenhum envolvimento com o crime.

Já na quinta-feira (4), outro assassinato foi registrado no município. Os criminosos deixaram um bilhete assassinado com a sigla do Comando Vermelho, na rodovia Carlos Braga.

Com marcas de tortura e traços de execução, Francisco estava despido, com as mãos e pés amarrados, e com um buraco de tiro no queixo. No bilhete, a justificativa pelo crime teria sido que ele era informante da nova facção criminosa Revolucionários do Amazonas (RDA).

"Morri porque sou informante da RDA. Vocês vão ser os próximos". O bilhete está assinado por "CL" e "Bruno Ladrão".

