Região Metropolitana de Manaus registra quatro homicídios em 8h

Os corpos foram removidos pelo IML | Foto: Divulgação

MANAUS (AM) - A noite de sexta-feira (5) e a madrugada desta sábado (6) foram violentos na Região Metropolitana de Manaus. Em menos de oito horas, foram registrados quatro homicídios. O primeiro caso foi do detento do regime semiaberto Geandro de Souza Queiroz, de 28 anos, assassinado com 10 tiros, por volta das 19h, da noite de sexta. O caso ocorreu na rua Dom Pedro, bairro Santo Antônio, Zona Oeste da capital.

De acordo com agentes da 5ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o crime aconteceu quando Geandro estava em via pública, e um veículo se aproximou com criminosos que atiraram várias vezes contra ele. Após os disparos, os bandidos conseguiram fugir sem que fossem identificados.

Geandro chegou a ser socorrido e levado ao Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, mas acabou morrendo na unidade de saúde.

Assassinatos no São Raimundo e Cachoeirinha

Poucas horas depois, o jovem Brian Davis Lima Queiroz, de 21 anos, também morreu baleado, na noite de sexta, em um rip-rap na rua Dom Pedro I, no bairro Santo Antônio, Zona Oeste.

Assim como na maioria dos crimes de pistolagem registrados em Manaus, os bandidos também conseguiram fugir. A vítima foi encaminhada ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do bairro, mas não resistiu. Posteriormente, um homem, que ainda não teve a identidade revelada, foi morto a facadas na Cachoerinha, Zona Sul da cidade.

Morte em Iranduba

Já na madrugada desta sábado (6), o taxista Gleidson Taveira de Franco, 25, foi assassinado na região central de Iranduba, Região Metropolitana de Manaus.

Conforme testemunhas relataram à polícia, três homens teriam chegado em um carro, se aproximaram e efetuaram os disparos contra Gleidson. Os familiares da vítima relataram que ele não tinha nenhum envolvimento com o crime. Além disso, as autoridades também não confirmaram se há ou não relação entre os três assassinatos.

Investigação

Os corpos das vítimas foram encaminhadas ao Instituto Médico Legal (IML), onde passaram por exame de necropsia. Os assassinatos de Geandro e Brian deverão ser investigados pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), enquanto as apurações acerca da morte de Gleidson ficaram a cargo da 31ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Iranduba.

