Casal fica gravemente ferido após atropelamento no Nova Cidade

O acidente aconteceu por volta das 6h da manhã | Foto: Reprodução da Internet

MANAUS (AM) - Sendo cenário de graves acidentes de trânsito, Manaus registrou mais dois atropelamentos por conta do tráfego. Um casal, ainda não identificado, se encontra gravemente ferido após um acidente entre um carro e uma moto, na manhã deste domingo (7), em uma rotatória do bairro Nova Cidade, Zona Norte de Manaus.



O acidente aconteceu por volta das 6h da manhã. O casal estava em um moto, quando um carro modelo Ônix, na cor branca, colidiu com a motocicleta. Com a força da colisão, os dois foram arremessados. O carro estava, supostamente, sendo conduzido por um policial militar.

De acordo com o policial Cláudio, da 15ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o condutor da moto tentou atravessar na frente do carro, que não conseguiu frear e atingiu o casal. O motorista do veículo tinha acabado de sair do trabalho.

Policiais da 15ª Cicom realizaram o isolamento da área | Foto: Reprodução da Internet

" Ele era um policial que tinha acabado de sair do serviço, e aconteceu essa fatalidade. Mas tudo se demonstra aqui, pela situação, o motorista não teve culpa. Os dois foram atravessar ‘na tora’ e o carro bateu neles. " Policial da 15ª Cicom, Cláudio

Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para socorrer as vítimas. Até o momento, não se sabe o quadro de saúde deles.

Os policiais da 15º Companhia Interativa Comunitária (CICOM), que estavam no local, realizaram o isolamento da área.

A reportagem do EM TEMPO entrou em contato com a assessoria da Polícia Militar do Amazonas (PMAM) para saber se o condutor do carro, que colidiu com a moto, era realmente um policial militar e pedir um esclarecimento.

Em nota, a assessoria informou que o policial militar da 30ª Cicom estava a caminho do serviço, e não voltando para casa, como informou outro colega de profissão, e explicou o quadro de saúde das vítimas.

" O homem, que pilotava a moto, e a mulher, que estava no garupa, sofreram lesões no pé direito e na perna esquerda. O condutor do veículo acionou o Serviço de Pronto Atendimento, e as vítimas foram encaminhadas ao Hospital Platão Araújo e Hospital Pronto-socorro João Lúcio, ambos na Zona Leste da capital " nota, PMAM

Atropelamento na Zona Leste



Um homem ficou gravemente ferido após ser atropelado ao tentar atravessar a avenida Itaúba, no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus.

Informações apontam que ele estava tentando atravessar a avenida por trás de um veículo, e o carro modelo Voyage, na cor branca - que vinha em outra via - não viu a tentativa.

O veículo atingiu o homem, que com ferimentos graves, teve que ser levado ao Hospital e Pronto Socorro Platão Araújo. Não há maiores informações sobre o seu atual estado de saúde.





Leia mais:

Peritos começam investigar causa do acidente de Marília Mendonça

Carreta perde o controle e tomba em viaduto na Torquato Tapajós