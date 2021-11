Homem morre durante perseguição policial em Iranduba

Ferido, o fugitivo ainda foi encaminhado ao Hospital Hilda Freire, mas não resistiu aos ferimentos | Foto: Reprodução da Internet

IRANDUBA (AM) - A busca de policiais militares por um carro roubado, no município de Iranduba, resultou na morte de Rai Arcanjo Pinheiro, de 22 anos, que estava fugindo da polícia com mais dois suspeitos, na noite deste sábado (6).

De acordo com os policiais da 31ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), a equipe estava em uma operação para encontrar um um veículo da marca Chevrolet, modelo Onix, de cor branca, que estava sendo utilizado para prática de homicídio de Iranduba.

No veículo, estaria três suspeitos que dispararam tiros contra a guarnição durante a perseguição. Em uma tentativa de fugir, os criminosos saíram do carro e entraram em uma zona de mata.

Revidando os disparos, os policiais começaram a reagir ao ataque dos suspeitos. Quando Rai, que estava fugindo, foi atingido durante o confronto.

“Durante a perseguição, os mesmos saíram do carro na tentativa de fugir a pé e adentrar uma área de mata, momento em que um deles foi atingido por um disparo e socorrido a uma unidade hospitalar”

Ferido, o fugitivo ainda foi encaminhado ao Hospital Hilda Freire, mas não resistiu aos ferimentos, e morreu na unidade de saúde. O Instituto Médico Legal removeu o corpo do hospital.





