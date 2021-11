Justiceiro mata ladrão e impede assalto na Zona Norte de Manaus

O crime será investigado pela Polícia Civil | Foto: Divulgação

MANAUS (AM) - Dois assaltantes, ainda não identificados, foram interceptados a tiros por um justiceiro, na tarde desta segunda-feira (08), quando se preparavam para cometer assaltos em uma motocicleta Honda, de cor vermelha e sem placa, na avenida Igarapé do Passarinho, no bairro Terra Nova I, Zona Norte de Manaus.

O alvo dos bandidos seria roubar uma estudante da unidade do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam), que fica no local.

Segundo o Tenente Joselho, da 10 ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o homem espantou os dois assaltantes com disparos. “Populares informaram que, nesse intervalo, outro motoqueiro observou a ação deles e disparou contra os assaltantes. Após os disparos, ele se evadiu do local”, declarou.

Contra eles, foram efetuados sete disparos. O condutor da motocicleta não resistiu e foi à óbito. Já o homem que estava na garupa do veículo, foi levado para uma unidade hospitalar pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), em estado grave, e se negou a dizer seu nome no atendimento.

Justiceiro apoiado

Uma mulher, que preferiu não se identificar, foi a favor da atitude do justiceiro. “Ficamos desesperados com os tiros. Mas eu não tenho pena, não. O cara que matou esses bandidos foi embora e deve ter feito isso por que estamos todos cansados de ficar nas mãos desses marginais. Para mim, foram tarde”, enfatizou a idosa.

Pensamento semelhante teve o autônomo Telmaro Maia, de 67 anos, que passava pela avenida.

" Certo não é, mas nenhum desses dois vagabundos tem pena de matar, picar, esquartejar, esfolar e prejudicar o cidadão de bem. Nós estamos todos fartos. Eu dou parabéns para o mano da moto que fugiu " Telmaro Maia, autônomo

Trabalho técnico

Os policiais isolaram a área para a chegada do Departamento Técnico de Polícia Científica (DPTC). Os agentes do Instituto Médico Leal (IML) estiveram na avenida do Passarinho para remover o corpo. O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

