Submetralhadora e coletes são apreendidos em ação no Jorge Teixeira

Ação realizada pela 30ª Cicom | Foto: Suyanne Lima

Manaus - Após denúncia anônima, policiais militares da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), deflagraram ação policial na tarde desta segunda-feira (8), na rua Traíra, do bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus. Houve troca de tiros com traficantes da área.

Conforme o capitão Soeiro da 30ª Cicom, o local é considerado uma área vermelha e pelo menos cinco homens estavam reunidos em uma casa na localidade.

"Assim que eles perceberam a presença da polícia, eles atiraram contra a guarnição e houve troca de tiros. Os suspeitos conseguiram fugir, mas abandonaram uma submetralhadora e dois coletes balísticos sendo um de propriedade do Estado e outro de uma empresa particular. Retiramos essa arma com alto poder destrutivo e apreendemos munições calibre 9 milímetros", explicou o capitão.

O material apreendido foi apresentado no 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.

A Polícia Civil deve investigar os suspeitos envolvidos na troca de tiros.