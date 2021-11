Homem é assaltado e espancado até a morte na Zona Norte

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros | Foto: Reprodução

MANAUS (AM)- No início da manhã desta terça-feira (9), o corpo de um homem até o momento ainda não identificado foi encontrado no estacionamento de um shopping popular localizado na avenida Camapuã, na Zona Norte de Manaus. A vítima tinha sinais evidentes de violência física.

Testemunhas afirmaram que foram pessoas que estavam caminhando na localidade que encontraram o cadáver. Policiais da 13° Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados para atenderem a ocorrência.

Aos policiais, a população contou que o local é considerado perigoso pela presença de assaltantes no início da manhã. A perícia constatou que a vítima foi espancada até a morte.

Há a suspeita de que o homem possa ter sido assaltado, pois ele estava sem os sapatos no momento em que o corpo foi encontrado e sem pertences pessoais.

O corpo dele foi removido pela equipe do Instituto Médico Legal e aguarda reconhecimento dos familiares na sede do órgão.

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros.

Outro caso de espancamento

André Junio Oliveira Gentil, de 23 anos, morreu no último dia 17 de outubro após não resistir aos ferimentos causados por homens desconhecidos, que o agrediram fisicamente .

A vítima estava internada no Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, na Zona Leste de Manaus. Conforme informações repassadas pelo primo de André à equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), na noite de sábado (16), a vítima estava na Alameda Cosme Ferreira, no bairro Coroado, quando foi espancada pelos suspeitos e ficou desmaiada em via pública. Ele não soube informar o motivo da agressão.

