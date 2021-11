Motorista de aplicativo é assassinado dentro de condomínio em Manaus

Indivíduos ainda não identificados surpreenderam Adriano e efetuaram vários tiros contra a vítima | Foto: Reprodução

MANAUS (AM)- Mais um crime de homicídio foi registrado na madrugada desta terça-feira (9), em Manaus.

Um homem identificado como Adriano de Castro Libório, que trabalhava como motorista de corrida por aplicativo, de 31 anos, foi executado a tiros em um condomínio localizado na rua Professor Paulo Graça, no bairro Lago Azul, na Zona Sul de Manaus.

Conforme repassado pelo pai da vítima aos policiais civis do 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP), indivíduos ainda não identificados surpreenderam Adriano e efetuaram vários tiros contra a vítima. Há a suspeita que eles tenham entrado pelos fundos do condomínio.

Logo em seguida, os suspeitos fugiram sem serem identificados. Adriano acabou não resistindo aos ferimentos e teve o corpo removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML).

A motivação do crime ainda permanece desconhecida e será investigada pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros.

Outro crime

Na manhã desta terça-feira (9), o corpo de um homem até o momento ainda não identificado foi encontrado no estacionamento de um shopping popular localizado na avenida Camapuã, na Zona Norte de Manaus. A vítima tinha sinais de violência física .

A polícia deve investigar as circunstâncias do caso. A vítima aguarda identificação de familiares no IML.

