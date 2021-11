Vídeo: “Shrek” é preso por morte de gêmeos em drogaria na Compensa

Dois homens em uma motocicleta chegaram no local e efetuaram os disparos contra os gêmeos | Foto: Reprodução

MANAUS (AM)- Um dos envolvidos na morte dos irmãos gêmeos Rodrigo Paulo Cabral e Rômulo Paulo Cabral, ambos de 43 anos, foi preso pela equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

O suspeito foi identificado como Diego da Silva e Silva, o "Shrek". A ação foi divulgada nesta terça-feira (9).

O crime aconteceu no dia 27 de outubro deste ano, na rua Belo Horizonte, do bairro Compensa, na Zona Oeste de Manaus e foi flagrado por câmeras de segurança.

Dois homens em uma motocicleta chegaram no local e efetuaram os disparos contra os gêmeos. Um estava do lado externo do estabelecimento comercial e um do lado interno. Os suspeitos fugiram em uma motocicleta.

| Foto: Reprodução

A motivação do crime ainda será divulgada pela equipe da DEHS em coletiva de imprensa que deve ocorrer nesta terça-feira (9), às 11h. Mais informações em instantes.

Veja o vídeo da chegada do acusado na delegacia:

| Autor:





Diego da Silva chegou descalço, sem camisa e com a bolsa de colostomia à mostra. A colostomia é um tipo de ostomia que consiste na ligação do intestino grosso diretamente à parede do abdômen, permitindo a saída de fezes para uma bolsa, quando o intestino não pode ficar ligado ao ânus.

Veja o vídeo da execução:

| Autor: Divulgação

" Shrek foi preso suspeito de um homicídio ocorrido na noite de ontem (8), no Tarumã, na Zona Oeste. Esse caso está sendo investigado. Ele já tem passagens pela polícia e seria o piloto da motocicleta na execução dos gêmeos. O comparsa dele ainda está sendo procurado e foi identificado como 'Wesley', também conhecido como 'Noé' " Ricardo Cunha, delegado titular da DEHS

A autoridade policial destacou ainda que testemunhas apontaram um suposto envolvimento das vítimas com o tráfico de drogas. "Ainda não temos elementos concretos que nos levem a afirmar esse envolvimento, mas estamos em diligências. Também temos relatos de guerra entre facções criminosas", explicou o delegado.

Diego irá ficar à disposição da Justiça na Central de Recebimento e Triagem no quilômetro oito da rodovia federal BR-174.

Veja a transmissão do caso:









Leia mais:

Caso Miss Manicoré: Rafael é condenado a 14 anos de prisão

Irmãos são executados dentro de Drogaria na Compensa