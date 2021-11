Vídeo: homem tenta fugir para mercadinho, mas é executado em Manaus

O homem morreu no local | Foto: Suyanne Lima

MANAUS (AM)- Após ser perseguido por criminosos, um homem ainda não identificado foi executado a tiros na manhã desta terça-feira (8), dentro de mercadinho situado na rua Comendador José Cruz, no conjunto Viver Melhor 1, na Zona Norte de Manaus.

Testemunhas informaram que a vítima estava sendo perseguida por criminosos quando tentou fugir de criminosos ao entrar no estabelecimento comercial.

O homem ainda entrou no banheiro, mas foi atingido com tiros no peito. Os suspeitos fugiram e não foram identificados.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), constatou o óbito da vítima. O local foi isolado por policiais militares da 26° Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

A perícia deve identificar a quantidade dos disparos. O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros.

Executado em casa

Um homem identificado como Adriano de Castro Libório, que trabalhava como motorista de corrida por aplicativo, de 31 anos, foi executado a tiros em um condomínio localizado na rua Professor Paulo Graça, no bairro Lago Azul, na Zona Sul de Manaus.

Conforme repassado pelo pai da vítima aos policiais civis do 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP), indivíduos ainda não identificados surpreenderam Adriano e efetuaram vários tiros contra a vítima. Há a suspeita que eles tenham entrado pelos fundos do condomínio.

