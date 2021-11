Homem é executado na frente da distribuidora que trabalhava em Manaus

O corpo foi removido pela equipe do Instituto Médico Legal | Foto: Bianca Ribeiro/EM TEMPO

Manaus - Após sair da distribuidora onde trabalhava, um homem identificado como Alan Flores da Rocha, de 33 anos, foi executado a tiros na tarde desta terça-feira (9), na rua Cabi, do bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus.

Testemunhas informaram que a vítima foi surpreendida por ocupantes de um carro modelo Fiat Siena que efetuaram os tiros.

Após o ataque, os suspeitos fugiram e até o momento não foram localizados. Familiares da vítima estiveram no local muito abalados emocionalmente.

A equipe do Departamento de Polícia Técnico-Científica identificou que Alan foi assinado com seis tiros, sendo quatro na cabeça e dois no tórax. Policiais da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) atenderam a ocorrência.

O corpo de Alan foi removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML) e encaminhado para exame necroscópico.

A motivação do crime e circunstâncias serão investigadas pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros.

