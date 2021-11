Sete homens invadem beco, matam casal e deixam dois feridos em Manaus

| Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Um ataque criminoso foi registrado, no final da noite de terça-feira (9), em um beco na rua Antônio Lisboa, no bairro Puraquequara, na Zona Leste de Manaus. O auxiliar de serviços gerais Isaque Ribeiro da Silva, de 26 anos, e autônoma Renata Alves Seixas, de 33 anos, foram executados a tiros. Mais dois homens de 30 e 31 anos acabaram baleados na ação criminosa.

Conforme testemunhas, pelo menos, sete homens chegaram a pé no beco e surpreenderam as vítimas. Vários tiros foram efetuados na localidade contra quatro pessoas e o clima de pânico aterrorizou os moradores. Em seguida, os suspeitos fugiram.

Isaque e Renata agonizaram no local e não resistindo aos ferimentos. As mortes foram constatadas pelas equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Já os outros dois baleados foram socorridos e encaminhados ao Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, na Zona Leste. Ainda não há informações sobre o estado de saúde deles.

A motivação do crime é investigada pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), que não descarta a hipótese de guerra do tráfico de drogas.

Os corpos do casal foram removidos para à sede do Instituto Médico Legal (IML) e passarão por exames necroscópicos antes de serem liberados aos familiares.

