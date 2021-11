Mototaxista é assassinado com 18 facadas durante assalto em Manaus

A motocicleta da vítima foi encontrada logo depois do crime | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - O mototaxista Benedito Neto Corrêa Valentin, de 27 anos, foi brutalmente assassinado a facadas na manhã desta quarta-feira (10), após um suposto assalto ocorrido na rua Junco da Praia, no bairro Cidade de Deus, na Zona Norte de Manaus. O suspeito ainda não foi preso.

Conforme moradores da área, a vítima estava com um homem na garupa quando esse suspeito anunciou um assalto. Benedito teria reagido à ação criminosa e travou luta corporal com o suspeito.

Com uma faca, o criminoso desferiu vários golpes contra Benedito. Em seguida, o homem fugiu com a motocicleta da vítima, de cor vermelha. A fuga do suspeito foi filmada por moradores da área.

Instantes depois, a motocicleta foi encontrada abandonada a dois quilômetros de distância do local do crime. O corpo de Benedito tinha 18 perfurações por arma branca, conforme a perícia.

Policiais civis da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) realizaram diligências para localizar o suspeito.

As investigações já estão em andamento. O corpo da vítima foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) e irá passar por exame necroscópico antes de ser liberado aos familiares.

Vaja o momento que o criminoso foge

