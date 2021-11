Mãe colocava filhos pequenos para pedir dinheiro nas ruas de Manaus

| Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Todo manauara já presenciou alguma vez na vida a presença de crianças pedindo dinheiro em sinais de trânsito da capital. As crianças que deveriam estar aproveitando essa fase da vida estudando e brincando, acabam sendo expostas a riscos por interesses financeiros alheios.



Uma dessas situações foi encerrada durante ação policial deflagrada pela equipe da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), na última terça-feira (9). Uma mulher de 27 anos e o irmão dela de 33 anos foram indiciados por provocar a mendicância.

Conforme a delegada Joyce Coelho, as crianças de 10 e 11 anos era colocadas para pedir dinheiro e vender balas na rua. O dinheiro era dividido entre a mãe e o tio das crianças.

"Essas crianças quando foram ouvidas na Depca não quiseram retornar para o convívio com a mãe e verbalizaram sofrerem violência física em casa. O pai das crianças também tinha conhecimento e será indiciado", explicou Coelho.

A autoridade policial destacou que a mãe havia formalizado um boletim de ocorrência de desaparecimento das crianças, pois não sabia onde os filhos estavam. Após serem entregues ao tio no dia 29 de outubro, as crianças não queriam voltar para casa.

"Acreditamos que tenha ocorrido um desentendimento entre eles e, por isso, foi registrada a ocorrência no dia 6 de outubro. As crianças foram localizadas no conjunto Viver Melhor e foram encaminhadas a um abrigo", informou.

A mãe e o tio foram indiciados pelo crime de provocar a mendicância. A mãe também irá responder por maus-tratos.

