Homem que seduziu e assassinou costureira é preso em Manaus

MANAUS (AM) - Deiwe Camarão, de 41 anos, foi preso, nesta quarta-feira (10), pelo homicídio da costureira Vera Lúcia dos Santos Lima, de 43 anos, cometido no dia 7 de maio deste ano, na Zona Norte de Manaus. Segundo a polícia, o crime foi planejado por Deiwe, que teria envolvimento amoroso com a vítima. Os dois comparsas do suspeito, identificados como Edvana Mendonça, 34, e Fernando Silva de Leão, 29, também foram presos.

O delegado Danniel Antony, adjunto da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), explicou que a vítima desapareceu dois ou três dias antes do crime. Na época, o sumiço causou preocupação e os familiares foram à quitinete onde a Vera morava, e a encontraram sem vida.

Segundo o delegado, no local, não foram constatados indícios de arrombamento, ocasionando a suspeita de que o crime foi cometido por alguém próximo ou conhecido da vítima.

Durante a ação criminosa, também foi roubado o aparelho celular da costureira. Inclusive, foi a partir deste fato, que as equipes conseguiram encontrar Edvana e Fernando.

Ainda conforme Antony, foi possível localizar o paradeiro de Deiwe, que havia mantido relações com a vítima poucos dias antes do homicídio. Após o crime, o suspeito entrou em contato com familiares da vítima a fim de saber dos desdobramentos do assassinato, chegando a dizer, inclusive, que teria pistas.

O trio responderá pelo crime de homicídio. Após o término dos procedimentos cabíveis, eles serão encaminhados à Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde ficarão à disposição da Justiça.

