Homem é perseguido e executado por pistoleiros em Manaus

O crime ocorreu no bairro Petrópolis | Foto: Reprodução

MANAUS (AM) - Um homem identificado como Jimmy Silva e Silva, o "Dimas", de 23 anos, foi executado a tiros na tarde desta quarta-feira (10), após ser perseguido por criminosos no beco da Paciência, bairro Petrópolis, Zona Sul de Manaus. Segundo a polícia, o jovem estava foragido da Justiça e era investigado por envolvimento em homicídio ocorrido no início do ano.

Conforme testemunhas, "Dimas" estava tentando escapar de criminosos desde a rua Fragata e acabou caindo em um bueiro. Os pistoleiros esperaram ele sair do local, o atingiram com vários tiros, e fugiram logo em seguida.

Testemunhas também relataram que Jimmy já estava sendo ameaçado há algum tempo. Os bandidos, inclusive, já haviam atirado contra a casa onde ele morava. O jovem também estava sendo procurado pela polícia, por suspeita de envolvimento no assassinato de Iglisson Lorran Santos da Silva, ocorrida em fevereiro deste ano no bairro Gilberto Mestrinho, na Zona Leste de Manaus.

O local do crime foi isolado pela 3ª Companhia Interativa Comunitária para atuação das demais equipes competentes. O corpo de Jimmy foi removido e encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), e o caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros.

Latrocínio

A manhã desta quarta-feira (10) também foi marcada por outro assassinato na capital do Amazonas. O mototaxista Benedito Neto Corrêa Valentin, de 27 anos, foi brutalmente morto a facadas , após um suposto assalto ocorrido na rua Junco da Praia, no bairro Cidade de Deus, na Zona Norte de Manaus. O suspeito ainda não foi preso.

Leia mais

Homem que seduziu e assassinou costureira é preso em Manaus

Pai que estuprou filha de 13 anos é preso ao procurar vítima em Manaus

Após apresentar habeas corpus, donos do Vitória deixarão a prisão