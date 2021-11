Mulher leva droga escondida em carne para irmão na cadeia e vai presa

Vanuza responderá por tráfico de drogas | Foto: Divulgação/PC-AM

MANAUS (AM)- Vanuza de Almeida Santos, de 22 anos, foi presa ao tentar levar uma comida diferente da prisão para o irmão encarcerado.

Ela foi presa em flagrante nesta semana por tráfico de drogas. Vanuza tentava transportar drogas armazenadas em pedaços de carne para dentro da carceragem da 77ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Novo Airão (a 115 quilômetros de Manaus).

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) realizou a prisão. De acordo com o delegado Renato Simões, titular da 77ª DIP, Vanuza foi detida no saguão da delegacia, no momento em que os policiais realizavam revistas para inspecionar os alimentos levados por familiares para os detentos custodiados no local.

" Durante a inspeção no alimento levado por Vanuza, verificamos que haviam substâncias entorpecentes dentro de pedaços de carne, ocasião em que ela foi autuada em flagrante por tráfico. Ela alegou que estava levando as drogas para serem utilizadas por seu irmão e demais detentos " Renato Simões, delegado

Vanuza responderá por tráfico de drogas, e permanecerá custodiada na carceragem da unidade policial, à disposição da Justiça.

Grande quantidade de drogas

Ainda em Novo Airão, em março deste ano, aproximadamente 920 quilos de maconha do tipo skunk foi apreendida em uma área de mata fechada no Arquipélago de Anavilhanas, a cerca de 40 minutos de distância de barco do município.

O material estava escondido sob lonas plásticas, às margens do rio Negro. O material estava em 17 sacos de fibra. Ao todo, eram 431 tabletes, o que correspondeu a 920 quilos de drogas.

