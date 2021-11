Casal que matou grávida e roubou bebê é condenado a 45 anos de prisão

Júri condena réus em caso de assassinato de grávida para retirar seu bebê | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Os réus Alex da Silva Carvalho e Joelma Keila Santana da Silva foram condenados a 44 anos e 11 meses de prisão, na quarta-feira (10), por matar a grávida Karoline do Canto Silva, 20 anos, para roubar o bebê que ela estava esperando.

O crime aconteceu no dia 18 de outubro de 2017, pelas 23h30, próximo ao campo de futebol Pelada Pimenta, no município de Uatumã, conforme o processo. O réu conhecia a vítima e sabia que ela estava grávida de mais de sete meses e a levou para o local, onde seu corpo foi encontrado. Ela estava com a barriga cortada e sem o bebê.

Alex da Silva Carvalho recebeu uma pena de 21 anos e três meses de prisão a ser cumprida em regime fechado. Já Joelma Leila Santana da Silva condenada a 23 anos e oito meses de prisão em regime fechado. Ambos estão presos em Manaus e foram apresentados no município pela Secretaria de Administração Penitenciária para serem julgados.



A sessão de julgamento foi presidida pelo juiz Diego Martinez Fervenza Cantoário, titular da comarca, e realizada no Plenário da Câmara Municipal de Uatumã. O promotor de Justiça Iranilson de Araújo Ribeiro representou o Ministério Público do Estado do Amazonas (MPE/AM).

O réu Alex Carvalho teve em sua defesa os advogados André de Souza Oliveira e Wandeley San da Cruz Barbosa. A advogada Rosana Maria de Assis defendeu a réu Joelma Silva. A sentença foi lida pelo juiz presidente da Sessão às 22h30 e com a condenação, os réus retornam ao sistema prisional da capital e agora vão cumprir a pena.

