Linchamento não reduz criminalidade e agrava violência, diz analista

MANAUS (AM) - Em meio à onda de criminalidade que parece estar longe do fim na maior cidade da Amazônia, os linchamentos têm se tornado casos corriqueiros entre uma população que não aguenta mais conviver com a violência e resolve fazer, em muitos casos, “justiça” com as próprias mãos. No entanto, especialistas afirmam que além de ser uma prática criminosa, o linchamento não diminui a criminalidade a agrava o problema da violência.

Na última quarta-feira (10), por exemplo, um homem foi linchado após ser acusado por moradores de praticar roubos, na avenida Carvalho Leal, bairro Cachoeirinha, Zona Sul de Manaus. De acordo com a Polícia Militar, o rapaz foi morto por um grupo de pessoas com diversas pauladas na cabeça.

O caso está longe de ser incomum, pelo contrário, conforme dados da Secretária de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), o número de linchamentos tem aumentado em Manaus. Em 2019, o total de mortos por essa prática foi de 13 pessoas, número que saltou para 16 pessoas, no ano passado. Em 2021, só até outubro, foram 19 linchamentos.

Quem pratica ou apoia tal ação com a esperança de que o método seja efetivo no combate à violência deve se decepcionar quando se analisa os dados sobre a criminalidade no Estado. No mês passado, o Atlas da Violência 2021, elaborado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, apontou que a violência no Amazonas não parou de subir nos últimos anos, e registrou alta de 1,6% na taxa de homicídios, por exemplo.

Prática medieval e morte de inocentes

Especialistas argumentam que os linchamentos são práticas medievais, não diminuem os índices de violência, e ainda podem resultar em tragédias, com pessoas inocentes assassinadas por engano.

Em 2018, o estudante Kayube de Carvalho Oliveira, de apenas 16 anos, foi morto a pauladas, na Comunidade Valparaíso, no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus. Na época, a polícia afirmou que o adolescente foi confundido com um assaltante e, por isso, foi linchado por moradores.

As manifestações violentas praticadas por grupos autônomos com o intuito de vingar um ato criminoso já eram cometidas na Idade Média, como conta o professor e sociólogo Flávio Amazonas. Porém, com a estruturação da sociedade moderna e o surgimento de normas sociais e jurídicas, a punição passou a ser de responsabilidade exclusiva do Estado.

"Como temos um Estado que não consegue desempenhar a sua função em reprimir corretamente o crime, a população acaba se sentindo desamparada pelo poder de segurança pública e passa a punir suspeitos quando estes são capturados, e os fazem "pagar" com violência física por crimes que cometeram e, em muitos casos, até os que sequer praticaram. É bom destacar que o linchamento também é crime, então os que cometem tal ato, punem um crime cometendo outro", esclarece Flávio.

De acordo com Ariadne Natal, especialista em segurança pública, não se pode tirar a vida de uma pessoa, que pode ser inocente, em um julgamento "sumário", onde não há espaço para a defesa.

" Numa democracia, o que se espera é que as pessoas se mobilizem para melhorar as instituições e não para fazer justiça de forma sumária, sem dar aos suspeitos o direito à defesa. Além disso, é com os nervos à flor da pele para tentar fazer uma suposta justiça, que comete-se grandes injustiças. E mesmo que a vítima tenha de fato cometido algum crime, isso não diminui o aspecto lamentável de um linchamento " , argumentou Ariadne.

