Mais de 130 quelônios foram apreendidos em casa no Dom Pedro

| Foto: Divulgação/PMAM

Manaus (AM) - Policiais militares do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPamb) apreenderam, na tarde de quarta-feira (10), 134 quelônios vivos, mantidos de forma ilegal em uma residência na rua Paulo Paiva, no bairro Dom Pedro 2, na Zona Centro-Oeste de Manaus.

A ação ocorreu após denúncia encaminhada ao Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), relatando que no local havia um tanque com muitos quelônios.

Por volta das 16h40, as equipes do BPAMB foram ao endereço e constataram os fatos.

A suposta proprietária dos animais não apresentou documentação. Segundo os policiais do Batalhão, o valor estimado dos animais pode chegar a R$ 670 mil.

Diante da ilegalidade, a ocorrência foi registrada no 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP).



O Batalhão Ambiental orienta a população que criar, guardar, transportar, capturar ou caçar animais silvestres sem autorização do órgão ambiental competente, configura crime ambiental, sujeitando seus autores às penalidades previstas na lei.

Denúncia

A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) orienta à população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de ações criminosas, por meio do disque-denúncia 181 ou pelo 190.

Leia mais:

Em Manacapuru, carnes ilegais de animais silvestres são apreendidas

Dono de barco é preso ao transportar 684 filhotes de tartaruga no AM