Vídeo registra momento em que adolescente é executado na Compensa

Manaus (AM) - Um vídeo divulgado, nesta sexta-feira (12), mostra pânico e correria no momento em que criminosos executaram o adolescente Hudan Gonçalves Lopes, de 16 anos, e balearam um homem de 28 anos. O tiroteio aconteceu durante uma aula de zumba, no bairro da Compensa, Zona Oeste de Manaus, na noite desta quinta- feira (11), na Praça do Leme, estrada da Estanave.

Também é possível ver os criminosos correndo do local, após efetuarem os disparos. Um deles, de bermuda vermelha e sem camisa. Os bandidos, de acordo com testemunhas, chegaram a pé na localidade e efetuaram vários tiros contra as vítimas. Hudan foi atingido com, pelo menos, três tiros na cabeça.

Hudan não resistiu e morreu no local. Já a segunda vítima foi socorrida e levada ao Serviço de Pronto-Atendimento Joventina Dias, também na Compensa e, posteriormente, transferido ao Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, na Zona Centro-Sul.

"Ao que aparece o ataque foi cometido por suspeitos utilizando pistola ponto 40. Nossas equipes já estão na localidade fazendo buscas por esses atiradores nos becos. Queremos dar resposta rápida à população", declarou o capitão Wisley do Comando de Policiamento da Área (CPA) da Zona Oeste.

A motivação do crime será investigada, mas a polícia trabalha com a hipótese de acerto de contas. A perícia deve ajudar nas investigações.

O corpo de Hudson foi removido pela equipe do Instituto Médico Legal e será encaminhado para exame necroscópico. O caso é investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros.

