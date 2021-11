Operação da SSP-AM é realizada no Porto da Manaus Moderna

Um dos objetivos da operação Cidade Mais Segura é a checagem de denúncias. | Foto: Tarcísio Heden/SSP-AM

Manaus (AM) - Com o objetivo de coibir a entrada de entorpecentes por meio fluvial, agentes da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), realizaram, nesta quinta-feira (11), a operação Cidade Mais Segura no Porto da Manaus Moderna, zona Sul de Manaus.

Na ocasião, embarcações foram vistoriadas. A ação é uma determinação do secretário de Segurança Pública, general Carlos Alberto Mansur, em combate à criminalidade.

De acordo com o capitão Fabrício Almeida, os agentes deflagraram a ação na zona sul da capital. O local é onde barcos oriundos de municípios do Amazonas, muitas vezes fazendo transporte de entorpecentes, costumam atracar.

" A operação Cidade Mais Segura também tem essa questão da abordagem. Hoje estamos na área do Porto de Manaus, onde chegam muitas substâncias entorpecentes oriundas de municípios do interior do estado. E, a presença da polícia aqui, vai causar aquele impacto no sentido intimidatório dos criminosos que querem trazer entorpecentes para a capital. " Fabrício Almeida, capitão

Ainda segundo o capitão, um dos objetivos da operação Cidade Mais Segura é a checagem de denúncias, principalmente em áreas com elevado índice de criminalidade.

" Outra fase da operação é exatamente a questão das incursões e abordagens nas áreas que são consideradas ‘vermelhas’. Hoje, estamos no porto da cidade, já realizamos algumas abordagens em pessoas suspeitas e seguimos com abordagem em embarcações " Fabrício Almeida, capitão

Ocorrência

Ainda nesta quinta-feira, os agentes da SSP-AM prenderam, em flagrante, um homem de 25 anos por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

A ação também ocorreu durante a operação Cidade Mais Segura, deflagrada na zona sul da capital.



O infrator foi levado ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Denúncia

O disque-denúncia 181 funciona 24 horas por dia, sete dias por semana. As ligações são gratuitas e sigilosas.

Outra forma de repassar informações é por meio do site www.ssp.am.gov.br.

Leia mais:

Suspeito é preso com arsenal de armas e drogas no Santo Agostinho

Secretário da SSP discute policiamento de fronteiras no AM