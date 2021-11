Duas toneladas de cocaína, fuzis e granadas são apreendidos no AM

Material apreendido na ação policial | Foto: Rogério Barros

MANAUS (AM) - A operação "Refino", deflagrada pela Polícia Civil do Amazonas, resultou na apreensão de duas toneladas de cocaína, fuzis, granadas e munições, além da prisão de quatro pessoas. A ação dos agentes ocorreu entre o último domingo (7) e esta sexta-feira (12), e o prejuízo estimado ao tráfico de drogas gira em torno de R$ 7 milhões.

Conforme o delegado Rafael Allemand, titular do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), a ação ocorreu na comunidade Cuieiras e em uma ilha localizada às margens do Rio Negro, no município de Novo Airão, a 115 quilômetros de Manaus. Os suspeitos presos têm 26, 31, 38 e 41 anos.

" As investigações duraram cerca de um mês e meio. Recebemos no domingo (7), a informação de que um grande carregamento de drogas estava chegando aqui na cidade. E a partir disso, identificamos os integrantes dessa organização criminosa, dentre eles, colombianos. Também chegamos aos proprietários e a pessoa que receberia essa droga aqui em Manaus. Hoje prendemos quatro e atingimos essa quantidade de entorpecentes, munição e armamento pesado apreendidos " , explicou o delegado.

Rafael afirmou que a droga havia saído do município de Santa Isabel do Rio Negro e viria para Manaus. O sítio onde a droga foi encontrada fica em uma ilha no meio do Rio Negro, e até nos troncos de árvores tinham entorpecentes, segundo detalhou a polícia.

Os suspeitos devem ficar à disposição da Justiça e vão responder por tráfico de drogas.

