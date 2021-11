Três homens são executados em garimpo ilegal no Amazonas

A Polícia Civil investiga o crime | Foto: Divulgação

JAPURÁ (AM) - Após serem surpreendidos por criminosos, três homens foram mortos a tiros na madrugada desta sexta-feira (12), por volta de 1h, em um garimpo ilegal no Rio Japurá, na Zona Rural da cidade do mesmo nome, a 744 quilômetros de Manaus.



Conforme o investigador Carlos Cavalcanti, da 59ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Japurá, uma das vítimas seria proprietário de uma draga e os outros dois homens seriam funcionários dele. Todos tem idades em torno dos 30 anos.

O investigador destacou que no local ocorria exploração ilegal de ouro e o crime pode ser motivado por um acerto de contas. Os corpos das vítimas foram levados ao necrotério da cidade, para passar pelo exame de necropsia.

Cavalcanti ressaltou que as investigações acerca do caso estão em andamento, e, mais informações não podem ser repassadas para não atrapalhar os trabalhos policiais.

Outro caso

O Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) aceitou a denúncia feita pelo Ministério Público do Amazonas (MP-AM) contra o ex-secretário de Inteligência do estado, Samir Freire, preso durante a "Operação Garimpo', deflagrada em julho deste ano, sobre desvio de ouro .

Além dele, outros seis funcionários estão sendo investigados pelo crime - entre eles os policiais civis Jarday Bello, Adriano Frizzo e André Silva Costa - e se tornaram réus no processo.

