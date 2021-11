Homem é executado a tiros em cadeira de balanço na Compensa; vídeo

O homem não teve nem tempo de correr | Foto: Carlos Araújo

Manaus (AM) - Um homem identificado como Ayrton da Silva e Silva, de 32 anos, foi executado com um tiro na cabeça, enquanto estava sentado em uma cadeira de balanço. O caso aconteceu na tarde deste sábado (13), por volta de 14h, na rua T5, na cabeceira da Ponte Rio Negro, no bairro Compensa, zona Oeste de Manaus.

De acordo com informações de moradores da área, Ayrton estava tomando uma latinha de cerveja, quando foi surpreendido por um motoqueiro e não teve tempo nem de se levantar da cadeira. O criminoso realizou o disparo e conseguiu fugir sem ser identificado.

Os moradores não deram mais detalhes do assassinato, por medo de represália. O homem seria, suspostamente, primo de Luciano Barbosa, o "L7", filho do Zé Roberto da Compensa. Entretanto, a polícia não confirmou a informação.

Corpo foi removido pelo IML | Foto: Carlos Araújo

Parentes da vítima estiveram no local e lamentaram a morte de Ayrton. "Era um cara muito trabalhador, uma pessoa de bem. Ele só estava sentado tomando a latinha dele, quando isso aconteceu", disse um dos familiares, que não quis ser identificado.

O corpo de Ayrton foi removido ao Instituto Médico Legal (IML). O assassinato será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

