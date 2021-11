Morto próximo à Ponte Rio Negro é sobrinho de Zé Roberto da Compensa

O crime aconteceu neste sábado (13) | Foto: Carlos Araújo

Manaus (AM) - O homem identificado como Ayrton da Silva e Silva, 32 anos, executado na tarde deste sábado (13), na rua T5, bairro da Compensa, zona Oeste de Manaus, é sobrinho do narcotraficante Zé Roberto da Compensa e primo de Luciano Barbosa, o L7. A informação foi confirmada por moradores do bairro.

De acordo com informações de moradores da área, Ayrton estava tomando uma latinha de cerveja, quando foi surpreendido por um motoqueiro e não teve tempo nem de se levantar da cadeira. O criminoso realizou o disparo e conseguiu fugir sem ser identificado.

Os moradores não deram mais detalhes do assassinato, por medo de represália. Parentes da vítima estiveram no local e lamentaram a morte de Ayrton, mas também preferiam não comentar com a imprensa sobre o assassinato. "Era um cara muito trabalhador, uma pessoa de bem. Ele só estava sentado tomando a latinha dele, quando isso aconteceu", disse um dos familiares, que não quis ser identificado.

O corpo de Ayrton foi removido ao Instituto Médico Legal (IML). O assassinato será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Confia a live feita no local

Sobrinho de Zé Roberto, primo de L7 é executado na Compensa | Autor: Portal Em Tempo

Leia mais:

Homem é executado a tiros em cadeira de balanço na Compensa; vídeo

Vídeo registra momento em que adolescente é executado na Compensa

Adolescente é executado e homem baleado após ataque na Compensa