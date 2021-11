Homem é estrangulado até a morte com fio de ferro de passar em Manaus

Ele estava jogado no chão, sem roupas, e foi encontrado por vizinhos | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Denis Abreu de Oliveira, de idade não informada, foi encontrado morto com o fio de um ferro de passar enrolado no pescoço, na tarde deste sábado (13), na avenida Constantinopla, bairro Planalto, zona Centro-Oeste de Manaus.

Ele estava jogado no chão, sem roupas, e foi encontrado por vizinhos, quando perceberam que a porta da Quitinete, onde ele morava estava entreaberta, por um longo tempo.

Ainda segundo informações de populares do local, haviam preservativos usados no quarto da vítima, que costumava fazer ‘festinhas’ de noite.

A polícia trabalha com a hipótese de latrocínio, já que o quarto estava revirado, mas outras hipóteses não são descartadas.

A equipe do Departamento Técnico de Polícia Científica (DPTC) esteve no local e confirmou a morte por estrangulamento. Agentes do Instituto Médico Legal (IML) foram acionados e removeram o corpo de Denis para a sede do órgão, no bairro Cidade Nova, zona Norte de Manaus.

Na zona Leste

O barbeiro João Paulo Rodrigues de Souza, 24 anos, foi executado com tiros na cabeça, nesta sexta-feira (12), após sair do trabalho, na rua P1, bairro Jorge Teixeira, zona Leste de Manaus.

Ele estava na companhia de um amigo, quando foi abordado pelo criminoso em uma moto, que efetuou os tiros e conseguiu fugir, de acordo com a polícia, sem ser identificado.

A família informou aos policiais que João Paulo teria entrado em conflito com pessoas dentro do estabelecimento comercial, onde trabalhava, por permitir que consumissem drogas no local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e conseguiu levar João Paulo ao Hospital e Pronto Socorro Platão Araújo, também na zona Leste, mas ele não resistiu.

O caso vai ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

