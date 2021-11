Em Manaus, operação prende 52 por não pagar pensão alimentícia

| Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Ao logo dessa semana foi deflagrada a "Operação Angelus", em Manaus, que resultou no cumprimento de 52 mandados de prisão cível em decorrência do não pagamento de obrigação alimentar. As prisões ocorreram em várias zonas da capital amazonense.

De acordo com o delegado Fernando Bezerra da Delegacia Especializada em Capturas e Polinter (DECP), a operação envolveu os 30 Distritos Integrados de Polícia (DIPs) que cumpriram diversas ordens judiciais, inclusive de vários estados do País.

“A operação foi deflagrada durante três dias consecutivos, cujas equipes de todas as delegacias ficaram dedicadas à execução das ordens judiciais, logrando, ao final, êxito no cumprimento de 52 mandados de prisão de ordem cível”, disse Bezerra.

A autoridade policial ressalta, ainda, que as ações policiais vão continuar, e relembra que a PC-AM segue atenta ao descumprimento do dever de alimentação dos responsáveis.

Pensão alimentícia

O delegado ressalta, também, que a prisão pelo não pagamento da pensão é derivada de processo cível e não criminal, por não haver prática de infração penal, mas sim a inadimplência da obrigação alimentar, sendo a única prisão do tipo autorizada no Brasil.

Ainda conforme Bezerra, a operação foi batizada de Angelus, pois a trindade de mesmo nome protege crianças que precisam do pagamento dos alimentos de subsistência.

Procedimentos

Todos os indivíduos presos serão comunicados ao juízo de origem, e ficarão à disposição da Justiça.

