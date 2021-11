"Cabelo de Fogo" e comparsas são presos por venda de drogas em Manaus

A mulher identificada pelo apelido de "Cabelo de Fogo", ao ser presa, entregou os comparsas | Foto: Divulgação

MANAUS (AM)- Um trio foi preso na madrugada deste domingo (14) enquanto comercializam drogas em bares localizado na avenida Itaúba, zona Leste de Manaus.

Identificados como "Cabelo de Fogo", "Nenem" e "Caveirinha", uma mulher e dois homens, respectivamente, estavam com Oxi, dois kilos de cocaína e mais 74 trouxinhas do mesmo material.

A denúncia foi feita por populares a policiais do 14ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que efetuaram as prisões em flagrante.

De acordo com o capitão Soeiro, responsável pela guarnição, a mulher identificada como "Cabelo de Fogo", ao ser presa, entregou os comparsas.

"Ela entregou o 'Neném', que também entregou o 'Caveirinha'. Com eles ainda foram encontrados mais de R$ 8 mil em espécie e 21 munições ", disse.

O trio foi encaminhado ao 30° Distrito Integrado de Polícia (DIP), na zona Leste de Manaus, onde devem ficar a disposição da justiça.

"MK" é preso com fuzil

Um homem considerado a peça fundamental de uma organização criminosa que atua no município de Rio Preto da Eva foi preso em Manaus .

Markson Mota da Silva, de 31 anos , conhecido como ‘MK’, pelos crimes de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, posse de munições de uso restrito, falsificação de documento público e tráfico de drogas foi capturado, em fragrante, pela Polícia Civil do Amazonas no bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus.

Com Markson, foi encontrada uma arma de fogo calibre 380, 51 munições do mesmo calibre, 19 munições de fuzil 762, 500 gramas de entorpecente do tipo oxi, além de R$ 1.285 em espécie.

