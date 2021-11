Vídeo: mulher é morta a facadas e jogada em igarapé de Manaus

Ela foi executada com duas facadas, uma no rosto e outra no pescoço | Foto: Carlos Araújo

MANAUS (AM)- O corpo de uma mulher identificada como Verena Cosme Pantoja, de 23 anos, foi encontrado na manhã deste domingo (14), em uma rip rap, na Avenida Autaz Mirin, comunidade da Portelinha, bairro São José, zona Leste de Manaus nas proximidades de um parque de diversões.

Ela foi executada com duas facadas, uma no rosto e outra no pescoço. Moradores da área acionaram a polícia, após encontrarem o cadáver nas primeiras horas da manhã.

"Aqui é uma área de distribuição da droga desse pessoal. Ouvimos muitos tiros pela madrugada. Quando amanheceu, o corpo dela estava jogado, aí," disse uma moradora que não quis ter o nome revelado.

Os policiais do 14ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) isolaram o local, para esperar a chegada do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM).

O rip rap é de difícil acesso devido ao matagal. Após a perícia do Departamento Técnico de Polícia Científica (DPTC), os agentes do Instituto Médico Legal (IML) também foram acionados para remover o cadáver. O caso deve ser identificado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Local de "desova"

Esta não é a primeira vez que um corpo é encontrado nesta área. Em junho deste ano, o cadáver de um homem com sinais de tortura dentro de uma geladeira deteriorada surpreendeu moradores do mesmo local em que a mulher foi encontrada neste domingo.

O corpo do homem estava com mãos e pés amarrados e um pano enrolado no pescoço. A vítima vestia uma bermuda preta.

Nenhum familiar esteve no local para reconhecer o corpo. Uma faca e possível arma usada no crime foi encontrada dentro da geladeira e recolhida pela Polícia Civil. Bombeiros militares atuaram no resgate do corpo que estava em um local de difícil acesso.

