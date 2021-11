Polícia Militar apreende armas, drogas e dinheiro do tráfico em Manaus

A equipe foi ao local e ao notarem a chegada da viatura, os homens fugiram pelo quintal de uma casa vizinha | Foto: Divulgação PMAM

MANAUS (AM)- Na noite de sábado (13), policiais militares da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) reaizaram apreensões e prisões na cidade de Manaus.

No bairro Armando Mendes, zona Leste, os policiais apreenderam uma bolsa contendo entorpecentes, uma arma de fogo com munições e dinheiro. O material ilícito foi abandonado por cinco indivíduos suspeitos.

Os policiais receberam denúncia, por volta das 23h30, de que vários elementos estavam comercializando entorpecentes na rua 1. A equipe foi ao local e ao notarem a chegada da viatura, os homens fugiram pelo quintal de uma casa vizinha.

Foi encontrado um revólver Taurus, calibre 38, com numeração alterada e seis munições do mesmo calibre intactas, jogados no chão; em uma bolsa, também deixada para trás pelos infratores, havia duas porções, com 50 gramas, de entorpecentes com característica de maconha; uma balança de precisão; e R$ 2 mil. O material recolhido foi levado para o 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP).



Já na rua P, Conjunto Santa Inês, bairro Jorge Teixeira, os policiais detiveram um homem, de idade não informada, com entorpecentes e uma arma de fogo com munições.

Ele e todo o material foram levados para o 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP) | Foto: Divulgação /PMAM

Durante a revista, foi achada uma espingarda calibre 12, com duas munições intactas; porções de entorpecentes com aspecto de cocaína (55 trouxinhas), de maconha (uma porção pequena); e uma balança de precisão. Ele e todo o material foram levados para o 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

A Polícia Militar do Amazonas (PMAM), orienta a população que, ao tomar conhecimento de ações criminosas, informe imediatamente por meio do disque-denúncia 181 ou pelo 190.

Leia mais:

Mulher leva droga escondida em carne para irmão na cadeia e acaba presa

Duas toneladas de cocaína, fuzis e granadas são apreendidos em Manaus