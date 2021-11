Garoto de programa é morto a facadas na zona Norte de Manaus

O familiar informou que os golpes foram desferidos por um indivíduo desconhecido | Foto: Reprodução

MANAUS (AM)- Um crime envolvendo programa sexual aconteceu na noite deste sábado (13) em Manaus.

Marcelo Lopes da Silva, de 23 anos, foi morto a facadas na região do peito. O crime aconteceu na avenida Margarita, bairro Nova Cidade, zona Norte de Manaus.

O cunhado da vítima compareceu ao 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP), na madrugada deste domingo (14) para comunicar o falecimento de Marcelo.

O familiar informou que os golpes foram desferidos por um indivíduo desconhecido. O cunhado apontou que Marcelo era garoto de programa e costumava ficar naquele local. O Boletim de Ocorrência (BO) foi registrado.

Estiveram no local as equipes do 6º DIP, Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), Instituto de Criminalística (IC) e Instituto Médico Legal (IML).

Mortos durante "programa"

Esta não é a primeira vez que profissionais do sexo são mortos em Manaus. Em outubro deste ano, após sair com um cliente para um programa sexual, uma mulher identificada como Brena Raissa Pinheiro Macedo, de 28 anos, foi brutalmente assassinada com sete facadas na avenida Mulateiro, no bairro Santa Etelvina, na Zona Norte de Manaus.

Conforme repassado pela companheira da vítima à polícia, ela e Brena estavam trabalhando em via pública quando a vítima saiu para atender um cliente não identificado. Após alguns minutos, a mulher foi encontrada esfaqueada em uma área de mata naquelas redondezas pela população.

Já em maio deste ano, uma garota de programa, identificada como Mayara Crysten, foi executada com quatro tiros na rua Lobo D'Almada, Centro de Manaus.

A vítima estava em via pública quando, por volta das 22h, foi atacada por criminosos, que chegaram ao local em um carro modelo Sedan, de cor prata e placa não identificada. Os suspeitos fugiram sem ser identificados.

