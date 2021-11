Mulher é baleada e morre após cinco dias internada em Manaus

A vítima foi baleada no apartamento onde morava na última segunda-feira (8), por volta das 10h | Foto: Reprodução





MANAUS (AM)- Casos de feminicídio assombram a vida de mulheres no Amazonas. Os casos de feminicídio no interior do Amazonas registraram um aumento de 300% de janeiro a agosto de 2021, em relação ao mesmo período do ano passado, segundo dados divulgados pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM).

Ana Célia da Silva Oliveira, de 53 anos, morreu no Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto após lutar pela vida durante cinco dias.

A vítima foi baleada no apartamento onde morava na última segunda-feira (8), por volta das 10h. Ela foi encontrada por uma amiga na rua Comandante Carlos Natrot, bairro Da Paz, zona Centro-Oeste.

A prima de Ana Célia esteve na Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher (DECCM), na madrugada deste domingo (14), às 0h33, para comunicar que, ao ser internada, a vítima estava com lesões pelo pescoço, braços e pernas.

A suspeita é de feminicídio, pois companheiro de Ana Célia estava no apartamento no momento em que ela foi encontrada.

Preso por feminicídio

Foi preso nesta semana, Adriano Evangelista da Silva, de 22 anos, durante diligências da operação "Coda", suspeito de matar a própria companheira, Monalisa de Souza Picanço, de 17 anos.

Ela foi morta com um tiro na cabeça enquanto pintava as unhas em casa. A suspeita é que ele não tenha aceitado o término do relacionamento.

