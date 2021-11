Donos de lanche e bares são presos por associação ao tráfico em Manaus

A ocorrência resultou na apreensão total de 94 trouxinhas de entorpecentes com características de oxi e cocaína | Foto: Divulgação PMAM

MANAUS (AM)- Três proprietários de dois bares e uma lanchonete na zona Leste da cidade foram presos por associação ao tráfico de drogas.

As prisões aconteceram na madrugada deste domingo (14), na avenida Itaúba, bairro Jorge Teixeira, zona Leste. Com eles foram encontrados entorpecentes e dinheiro, além de duas armas de fogo.

O Comando da 30ª Cicom recebeu, por volta das 4h30, denúncia de que os proprietários de alguns bares, na avenida Itaúba, estariam comercializando entorpecentes livremente.

As equipes da unidade policial foram até o local e, em um dos bares denunciados, encontraram 20 trouxinhas de substâncias entorpecentes com característica de oxi e R$ 278, com a proprietária, 24 anos.

Em outro estabelecimento, as equipes abordaram o responsável e encontraram 74 trouxinhas de entorpecente com aspecto de cocaína; e R$ 4.085, dinheiro do comércio ilegal de drogas.

No terceiro estabelecimento, que estava aparentemente fechado, os policiais encontraram o responsável, 31, com dois quilos de entorpecentes com aspecto de oxi; um revólver calibre 38, uma pistola 9 milímetros (mm) e munições; além de R$ 4.310.

A ocorrência resultou na apreensão total de 94 trouxinhas de entorpecentes com características de oxi e cocaína, duas armas de fogo, dois quilos de substância entorpecente com característica de oxi, 21 munições intactas calibres 38 e 9mm, dois carregadores de pistola 9mm, um aparelho celular e a quantia de R$ 8.673.

Os três infratores foram conduzidos, juntamente com o material ilícito, ao 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

A Polícia Militar do Amazonas (PMAM), orienta a população que, ao tomar conhecimento de ações criminosas, informe imediatamente por meio do disque-denúncia 181 ou pelo 190.

Leia mais:

Veja como não cair no golpe da "baluda"

"MK" membro de facção criminosa é preso em Manaus