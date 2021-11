Família de desaparecido em Manaus recebe ligação sobre corpo enterrado

O homem saiu de casa no último dia 8 de novembro | Foto: Divulgação

MANAUS (AM)- O corpo de Patrick Cornélio Oliveira, de 25 anos, foi encontrado em uma cova, na rua Nova República, bairro Colônia Antônio Aleixo, zona Leste da capital.

O homem estava desaparecido há cinco dias, quando saiu de casa por volta das 19h20, na rua Doutora, no mesmo bairro, acompanhado de um homem identificado como “Kevin”.

De acordo com o primo da vítima, na tarde deste sábado (13), a família recebeu uma ligação de um número não identificado, informando que corpo de Patrick, estava enterrado em uma floresta nas proximidades da estação de energia elétrica da Comunidade da Fé.

Após relatarem o fato a polícia, as equipes se deslocaram até o local, onde encontraram o corpo da vítima enterrado.

"Ele prometeu de levar a filha na piscina de bolinhas e até agora ela pede pra falar com o pai dela", disse um amigo da família nas redes sociais.

Outro amigo, também comentou que "Você foi um pai incrível na vida dela. Eu nunca vou deixar de dizer isso e dos planos que você sonhava para ela. Meu coração está dilacerado porque ela só tem apenas 5 aninhos. Como dizer que o pai dela não volta mais? Ela continua esperando você".

Relembre

Foram dias de desespero da família e procura da polícia. Na ocasião, um Boletim de Ocorrência (BO) foi registrado no 28º Distrito Integrado de Polícia (DIP) e posteriormente, encaminhado à Deops, onde Evelyn Karen da Silva Miranda, 26, esposa de Patrick, relatou que o marido havia saído de casa na companhia do referido indivíduo e visto pela última vez em uma via pública do bairro.

O autor do crime permanece desconhecido. O caso segue investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Leia mais:

Homem desaparece ao sair de casa na Zona Leste

Mulher é baleada e morre após cinco dias internada em Manaus