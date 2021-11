Homem é amarrado e executado com cinco tiros na cabeça em Manaus

Local onde o crime aconteceu | Foto: Bianca Fatim

Manaus (AM) - As primeiras horas do feriado da Proclamação da República, nesta segunda-feira (15), foram marcadas por um homicídio violento na zona Leste de Manaus. Com as mãos e pés amarrados, um homem, ainda não identificado, foi morto com cinco tiros na cabeça. O crime aconteceu na rua São Francisco.

De acordo com uma moradora, que não quis se identificar, o crime aconteceu por volta das 1h30 da madrugada. Homens em carro jogaram a vítima, que já estava com os pés e mãos amarrados, na rua e dispararam cerca de cinco tiros.

“Eu só acordei com o barulho dos tiros e com o carro saindo logo em seguida. Quando a gente saiu, o homem já estava morto e amarrado”.

O crime aconteceu em uma área que é considerada zona vermelha, por conta do intenso tráfico de drogas na região, e o homicídio pode ter relação com a intensa presença de criminosos na localidade.

“Ele não é conhecido no bairro e é possível que ele esteja envolvido com o tráfico da região, que é muito forte, e eles vieram executá-lo aqui.”

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) irá investigar o crime. O Instituto Médico Legal (IML) removeu o corpo.

Leia mais:

Mulher é baleada e morre após cinco dias internada em Manaus

Dois criminosos morrem durante troca de tiros com a polícia em Manaus