Após realizar aborto, mulher joga feto em esgoto e causa revolta no AM

ITACOATIARA (AM) - Um feto, com tempo de vida não informado, foi encontrado morto em um bueiro a céu aberto no município de Itacoatiara (a 176 quilômetros de Manaus), na manhã desta segunda-feira (15). O caso aconteceu no bairro Mamoud Amed e revoltou os moradores do local.

De acordo com a Polícia Militar, o corpo do bebê, que tinha por volta de 30 cm, já estava bem formado e foi encontrado por volta das 7h por moradores. Ainda não há informações sobre a mãe e o que levaria a mulher a cometer tal ato.

O encontro do bebê morto causou revolta nos moradores do local, que afirmaram ser um crime contra a vida. Uma mulher que acompanhou a remoção do corpo, emocionada, afirmou que nunca faria algo do tipo.

"Eu tive nove filhos e nunca teria coragem de cometer essa atrocidade. Isso é um crime contra a vida. É um ser indefeso", declarou.

Lembrando que o aborto é o aborto é ilegal no Brasil e desperta uma série de discussões sobre o assunto. O ato é tratado como crime e tem penas previstas de 1 a 3 anos de detenção para a gestante, e de um a quatro anos de reclusão para o médico ou qualquer outra pessoa que realize em outra pessoa o procedimento de retirada do feto.

A Polícia Civil irá investigar o crime.

