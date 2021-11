Policial atropela crianças e jovens em faixa de pedestre em Manaus

As vítimas estavam atravessando a avenida para irem até uma farmácia | Foto: Divulgação

Manaus - Um policial civil atropelou três pessoas - uma criança de nove anos, uma adolescente de 14 e uma jovem de 20 anos - enquanto estavam atravessando uma faixa de pedestre, na noite de domingo (14), na avenida Max Teixeira, bairro Cidade Nova, zona Norte de Manaus.

As vítimas estavam atravessando a avenida para irem até uma farmácia, quando foram atingidas pelo veículo de cor preta.

As meninas foram socorridas e encaminhadas ao Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo. Enquanto, a jovem de 20 anos ainda está hospitalizada por ter quebrado a clavícula, as meninas de nove anos e 14 anos já receberam alta.

O condutor fugiu do local sem prestar socorro. No entanto, se apresentou para a família e afirmou que prestará assistência às vítimas do acidente.

Familiares contaram que ele assumiu a autoria e que irá ajudar financeiramente para que tanto as meninas, de nove e 14 anos, assim como a jovem de 20 anos, se recuperem.

